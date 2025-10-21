Al Quarticciolo Roma la terza edizione di Esercito e sport

Lo sport come strumento di legalità e prevenzione del disagio giovanile. Al Quarticciolo, periferia est di Roma, la terza edizione di "Esercito e sport" per promuovere le discipline sportive tra i giovani nei quartieri più difficili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

