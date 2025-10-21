Al Quarticciolo la nuova generazione di soldati dello spaccio vuole mettersi in proprio
Al Quarticciolo il clima è teso. La rivalità tra pusher italiani, soprattutto romani, e magrebini è più accesa che mai. I tunisini, gli egiziani, i marocchini e gli algerini, anche di seconda generazione, non vogliono più stare al proprio posto.Da semplice manovalanza ora ambiscono a fare il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
