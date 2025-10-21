Al posto degli altri l’ottava edizione del Moby Dick Festival
Terranuova Bracciolini accoglie l’ottava edizione del Moby Dick Festival, in programma dal 24 al 26 ottobre 2025, dal titolo “Al posto degli altri”.L’appuntamento, organizzato dal Comune di Terranuova Bracciolini con la direzione artistica di Elisa Sommaruga e Paolo Martini, invita a esplorare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Sanremohistory. . #Sanremo2022 - Girone Unico - 8° posto - Massimo Ranieri - "Lettera di là dal mare" Siamo alla canzone ottava classificata al Festival di Sanremo 2022, ed eccoci al gran ritorno, dopo un quarto di secolo, di Massimo Ranieri con "Lettera di l - facebook.com Vai su Facebook