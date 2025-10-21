Al Miela il musical che stravolge le regole della sessualità | è Il Gioco di Ruolo ecco la seconda parte
Dopo il successo riscosso a maggio con il primo atto, la Trieste Musical Company (TMC) torna sul palco del Teatro Miela con la seconda parte della sua prima produzione originale: Il Gioco di Ruolo. Una commedia musicale irriverente, intelligente e provocatoria, che mescola ironia, satira sociale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
