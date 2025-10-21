Al Meyer di Firenze operata una neonata con un tumore di 2 kg viene da Gaza

AGI - È arrivata da Gaza, nata prematura alla 33esima settimana, quando aveva solo 10 giorni, con un tumore molto raro, un teratoma sacro-coccigeo. I medici del Meyer la hanno operata appena le sue condizioni lo hanno permesso, asportandole una neoformazione di circa 2 chili e adesso la piccola sta meglio e prosegue il decorso post operatorio nella Terapia Intensiva Neonatale del Meyer. Una massa di quasi due chili. I chirurghi, guidati in sala da Enrico Ciardini, con un intervento di circa due ore e mezzo le hanno asportato una massa, posizionata alla base delle colonna vertebrale, di circa 2 chili di peso: per farsi un'idea delle dimensioni, basti pensare che prima dell'intervento la piccola pesava 4. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Al Meyer di Firenze operata una neonata con un tumore di 2 kg, viene da Gaza

