Al Meyer delicato intervento su una piccola paziente prematura proveniente da Gaza

FIRENZE – Un intervento eccezionale al Meyer salva una neonata da Gaza. Nata prematura alla 33esima settimana, la piccola aveva solo 10 giorni quando è arrivata con un teratoma sacro-coccigeo di quasi 2 chili, un tumore estremamente raro. I medici hanno operato non appena le sue condizioni lo hanno permesso. Ora la neonata sta meglio e prosegue il decorso nella Terapia intensiva neonatale (Tin). L’ intervento chirurgico, guidato dal dottor Enrico Ciardini, è durato circa due ore e mezza. La massa, alla base della colonna vertebrale, pesava quasi tre volte la piccola: prima dell’operazione pesava 4. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

