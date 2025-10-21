Al Gitex di Dubai il futuro degli spostamenti | dalle robocar con IA agli aerei modulari

Al GITEX di Dubai spazio alle tecnologie che ridisegnano il modo di muoversi: dalle robocar con intelligenza artificiale agentica, come quella di Tensor, ai veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale, fino alle soluzioni per la logistica smart e alle pattuglie di. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Al Gitex di Dubai il futuro degli spostamenti: dalle robocar con IA agli aerei modulari

