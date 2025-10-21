Al Coccia torna l' Opera con il Don Giovanni di Mozart
Prosegue il cartellone Opera 2025 del Teatro Coccia di Novara. Venerdì 24 ottobre alle 20.30 e domenica 26 ottobre alle 16 in scena "Don Giovanni", dramma giocoso in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte.L'opera viene proposta in una nuova produzione frutto della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
