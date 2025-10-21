Al Capitol il docufilm Tra natura e quota

AL CINEMA. Prosegue il tour del film documentario «Tra natura e quota - Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane» firmato da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon e prodotto da Cineblend in collaborazione con il Club Alpino Italiano, con una nuova tappa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

