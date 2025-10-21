Al campus la giornata di studi sarà dedicata al critico letterario Cesare De Michelis
Sarà dedicata a Cesare De Michelis la giornata di studi che si svolgerà giovedì 23 ottobre al campus di Pescara. “Moderno Antimoderno” è il tema dell’evento, che si terrà nell’aula De Tommaso dalle ore 9.30.L’iniziativa, promossa e organizzata dal dipartimento di lingue, letterature e culture. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
