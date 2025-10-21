È arrivato al bar con una mannaia da cucina di grosse dimensioni, che in un primo momento ha appoggiato sul tavolino al quale si è seduto, per poi agitarla mentre girava tra gli altri tavoli in mezzo ai clienti. Domenica pomeriggio i carabinieri di Mariano Comense sono stati chiamati in via Matteotti, su richiesta del titolare del bar Divino, che aveva invano cercato di allontanare il ragazzo, Mateus De Faveri, 24 anni, residente a Mariano. I carabinieri, intervenuti con due pattuglie, per prima cosa hanno allontanato il coltello, ma a quel punto è iniziato un difficile tentativo di identificare il giovane e portarlo in caserma: momenti durante i quali De Faveri si è mostrato tutt’altro che collaborativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al bar con la mannaia, bloccato