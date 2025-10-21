Akragas in lutto è morto Massimo Quercioli | domenica il ricordo allo stadio Esseneto

È morto a 67 anni Massimo Quercioli, ex difensore dell’Akragas e protagonista negli anni Ottanta con le maglie di Arezzo, Varese, Montevarchi e Nola. Originario di San Giustino Valdarno, aveva lasciato un segno profondo nel calcio agrigentino, dove aveva militato dal 1983 al 1985.Domenica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

