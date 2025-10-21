Akanji sta sorprendendo tutti con la maglia dell’Inter ma cosa l’ha spinto al trasferimento? Il retroscena
Inter News 24 Akanji Inter: c’è un retroscena inaspettato, riguardante un ex Inter, che ha lasciato i nerazzurri proprio nello scorso calciomercato. Manuel Akanji, difensore centrale svizzero arrivato in estate, sta dimostrando di essere uno degli acquisti più azzeccati per l’Inter. Dopo un inizio di stagione positivo, l’ex giocatore del Manchester City ha trovato subito il suo posto in difesa, prendendo il posto di Benjamin Pavard. La sua integrazione nel sistema difensivo nerazzurro è stata rapida e fluida, portando solidità alla retroguardia. Ma come è arrivato Akanji a Milano? L’evoluzione della trattativa: lo screzio con Pavard. 🔗 Leggi su Internews24.com
