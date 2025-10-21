Aiuto a pazienti e famiglie Alzheimer cafè Accorsi | terza sede e nuovi servizi
Oggi alle 19.30 sarà inaugurata la terza sede di "Alzheimer café Accorsi", presso il Working class di viale Don Minzoni. Il progetto, attivo dal 2023 nei primi due spazi di Legnano e Busto Arsizio, si rivolge ai caregiver e ai loro cari attraverso incontri settimanali gratuiti della durata di circa due ore. La formula prevede la formazione di due gruppi paralleli seguiti da professionisti specializzati: mentre i pazienti partecipano ad attività di terapia non farmacologica con musicoterapisti, arteterapisti, educatori e pet terapisti, i familiari vengono supportati attraverso percorsi di sostegno psicologico con psicoterapeuti, sessioni di supporto emotivo con musicoterapisti e attività di benessere fisico con insegnanti di yoga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
