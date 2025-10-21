Aiuto a pazienti e famiglie Alzheimer cafè Accorsi | terza sede e nuovi servizi

Ilgiorno.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 19.30 sarà inaugurata la terza sede di "Alzheimer café Accorsi", presso il Working class di viale Don Minzoni. Il progetto, attivo dal 2023 nei primi due spazi di Legnano e Busto Arsizio, si rivolge ai caregiver e ai loro cari attraverso incontri settimanali gratuiti della durata di circa due ore. La formula prevede la formazione di due gruppi paralleli seguiti da professionisti specializzati: mentre i pazienti partecipano ad attività di terapia non farmacologica con musicoterapisti, arteterapisti, educatori e pet terapisti, i familiari vengono supportati attraverso percorsi di sostegno psicologico con psicoterapeuti, sessioni di supporto emotivo con musicoterapisti e attività di benessere fisico con insegnanti di yoga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

aiuto a pazienti e famiglie alzheimer caf232 accorsi terza sede e nuovi servizi

© Ilgiorno.it - Aiuto a pazienti e famiglie. Alzheimer cafè Accorsi: terza sede e nuovi servizi

Altre letture consigliate

aiuto pazienti famiglie alzheimerAiuto a pazienti e famiglie. Alzheimer cafè Accorsi: terza sede e nuovi servizi - La formula prevede la formazione di due gruppi paralleli seguiti da professionisti specializzati: mentre i pazienti ... Come scrive ilgiorno.it

aiuto pazienti famiglie alzheimerAlzheimer, quello che si può fare. Intervista a Silvia Nocera - con il Patronicio del Comune, della Biblioteca comunale, di Pressenza Italia, di Multimage, del ... Scrive pressenza.com

aiuto pazienti famiglie alzheimerAlzheimer: diagnosi, prevenzione, sintomi, cure. A chi chiedere aiuto se ho un familiare malato: la guida - Come riconoscere i primi segnali, a chi rivolgersi se si sospetta la malattia, dove trovare i servizi sanitari dedicati e come accedervi: la mappa online dell'Osservatorio demenze dell'Iss. Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Aiuto Pazienti Famiglie Alzheimer