In una storia su Instagram, Elisa Bartolotti, amica e socia di Pamela Genini uccisa dal compagno, fa sapere di essere "seguita da una psicologa. Ho alterazioni del sonno e dell’arousal (lo stato di alterazione psicofisiologica di un individuo, ndr) e sono molto provata. Ci concentriamo adesso sulla parte processuale. Sarò assistita mediaticamente, legalmente e psicologicamente dall’associazione Scarpetta rossa, che ringrazio molto". Ha iniziato un percorso psicologico con la psicoterapeuta Assunta Amoroso, coordinatrice del primo ascolto dell’associazione. "Come psicoterapeuta sostengo le persone in un momento di sofferenza, così farò ora con Elisa – dice la dottoressa Amoroso –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Aiuterò l’amica Elisa a superare il trauma. Nessuno punti il dito"