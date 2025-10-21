Ai domiciliari da più di un anno evade e va dai carabinieri | Mi sento solo portatemi in carcere

Bergamonews.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mozzanica. Non ne poteva più di stare chiuso in casa, agli arresti domiciliari, si sentiva terribilmente solo. Così il 18 ottobre è uscito e, nonostante il braccialetto elettronico si fosse messo a suonare, ha raggiunto la caserma dei carabinieri di Caravaggio e ha chiesto loro di portarlo in carcere. Così almeno stava in compagnia. Lo strano caso è accaduto nel pomeriggio di sabato e vede come protagonista L.K., muratore kosovaro di 29 anni, residente a Mozzanica. Il tribunale di Pistoia aveva disposto per lui gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico dopo un arresto per maltrattamenti e tentata estorsione nei confronti della moglie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

ai domiciliari da pi249 di un anno evade e va dai carabinieri mi sento solo portatemi in carcere

© Bergamonews.it - Ai domiciliari da più di un anno, evade e va dai carabinieri: “Mi sento solo, portatemi in carcere”

Leggi anche questi approfondimenti

Evade dai domiciliari per far visita a una donna, 37enne trasferito a Sollicciano - Firenze, 27 settembre 2025 – Un uomo di 37 anni residente a Grassina è stato trasferito a Sollicciano in virtù di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare. Lo riporta lanazione.it

Evade dai domiciliari. Portato in carcere - CALCINAIAUn diciannovenne di origine maghrebine, cittadino italiano, è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari dove era detenuto per rapina. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Domiciliari Pi249 Anno Evade