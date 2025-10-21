Mozzanica. Non ne poteva più di stare chiuso in casa, agli arresti domiciliari, si sentiva terribilmente solo. Così il 18 ottobre è uscito e, nonostante il braccialetto elettronico si fosse messo a suonare, ha raggiunto la caserma dei carabinieri di Caravaggio e ha chiesto loro di portarlo in carcere. Così almeno stava in compagnia. Lo strano caso è accaduto nel pomeriggio di sabato e vede come protagonista L.K., muratore kosovaro di 29 anni, residente a Mozzanica. Il tribunale di Pistoia aveva disposto per lui gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico dopo un arresto per maltrattamenti e tentata estorsione nei confronti della moglie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Ai domiciliari da più di un anno, evade e va dai carabinieri: “Mi sento solo, portatemi in carcere”