Agricoltura e aree interne in Irpinia primo sindacato di filiera

Tempo di lettura: 2 minuti La Provincia di Avellino si pone come protagonista assoluta nella svolta per le aree rurali e le marinerie nazionali. Antonello Nudo (Presidente della Rete dei Municipi Rurali), V ittorio Stanco (delegato del territorio), e Roberto Lauro (Presidente del Comitato Agricoltori Avellinesi e membro del Direttivo Nazionale di Altragricoltura), hanno partecipato con determinazione alla cruciale Conferenza Nazionale di Organizzazione di Altragricoltura a Casal di Principe. I rappresentanti irpini hanno ufficialmente aderito alla nascente Confederazione Sindacale per la Sovranità Alimentare (CSSA). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Agricoltura e aree interne, in Irpinia primo sindacato di filiera

Argomenti simili trattati di recente

Il Comune di Crosia ottiene un finanziamento di 150mila euro per investimenti in infrastrutture a sostegno dell'agricoltura e delle aree rurali: la notizia, frutto di un lavoro di programmazione, è stata accolta con grande entusiasmo dall'Amministrazione guidata d - facebook.com Vai su Facebook

Valle Bormida: conclusi 27 interventi della Strategia Nazionale Aree Interne per l’agricoltura e lo sviluppo rurale - Si sono conclusi i 27 interventi realizzati dal Gruppo di Cooperazione della Valle Bormida nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), ... Come scrive atnews.it

Agricoltura e industria unite nella "Filiera Armando" - Diminuiscono le superfici coltivate a grano duro in Italia, ma con un'eccezione, una bella storia di sostenibilità che ha il cuore in Irpinia, a Flumeri, e coinvolge circa novecento aziende agricole d ... Lo riporta rainews.it

Tavoli tematici con Roberto Fico, Gazzella: “Confronto costruttivo” - Tavoli tematici con Roberto Fico: confronto costruttivo su ambiente, agricoltura, infrastrutture e aree interne. Come scrive irpinianews.it