agostinone soddisfatto partita molto difficile ma noi bravi a reagire

Un Ascoli distratto e stranamente impreciso, ha rischiato di subire la prima sconfitta stagionale contro un Carpi ‘cattivo’ e grintoso che ha pressato per tutta la gara chiudendo ogni spazio di manovra, bloccando il centrocampo bianconero e disinnescando il bomber Gori. I vari D’Uffizi, Silipo e Rizzo Pinna sono stati fermati spesso anche con falli sistematici non puniti dal direttore di gara, ma si sono dannati l’anima e alla fine hanno creato i presupposti per il gol del pareggio realizzato proprio da Rizzo Pinna. Ma mai come stavolta i bianconeri sono stati vicinissimi al primo ko stagionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

