Agnese De Pasquale stacca il microfono e se ne va da UeD Flavio in seria difficoltà

Tutto.tv | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Puntata decisamente provante per Agnese De Pasquale quella del 21 ottobre a Uomini e Donne. La dama ha avuto un nuovo confronto con Federico Mastrostefano, il cui epilogo è stato devastante per lei. Oltre che parlare di questo, però, si è parlato anche di Sabrina Zago e Nicola, di Arcangelo e Marina e poi del Trono Classico. Lo sfogo di Agnese De Pasquale contro Federico Mastrostefano a Uomini e Donne. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un confronto tra Sabrina Zago e Nicola. I due stanno continuando la conoscenza, e tutto sembra andare piuttosto bene, tuttavia, la donna ha palesato alcuni paletti che ha deciso di porre in questo percorso. 🔗 Leggi su Tutto.tv

