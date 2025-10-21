Agguato Pullman oggi gli interrogatori dei tre arrestati | si cercano complici nelle chat

In passato, i tre sarebbero stati già segnalati durante altri incontri di pallacanestro al palazzetto dello sport della città laziale, in cui si erano verificate tensioni con altre tifoserie ospiti. Il loro gruppo di ultrà è la 'Curva Terminillo'. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Agguato Pullman, oggi gli interrogatori dei tre arrestati: si cercano complici nelle chat

