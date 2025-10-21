Agguato con 15 colpi d' arma da fuoco si cerca un' auto bianca il vero obiettivo dei killer è sfuggito al raid

Nella città definita intelligente (che intelligente non è) la camorra spara in tutta tranquillità. I killer, sanno bene che in alcune zone gli occhi elettronici non ci sono. Ne sanno qualcosa i carabinieri di Castello di Cisterna e di Afragola coordinati dalla DDA di Napoli, nello svolgere le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it