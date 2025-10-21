Agguato con 15 colpi d' arma da fuoco si cerca un' auto bianca il vero obiettivo dei killer è sfuggito al raid
Nella città definita intelligente (che intelligente non è) la camorra spara in tutta tranquillità. I killer, sanno bene che in alcune zone gli occhi elettronici non ci sono. Ne sanno qualcosa i carabinieri di Castello di Cisterna e di Afragola coordinati dalla DDA di Napoli, nello svolgere le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Agguato nel bar ad Afragola, esplosi 15 colpi: tre giovani in ospedale - Riprendono le tensioni criminali ad Afragola con l'agguato consumatosi ieri sera poco prima di mezzanotte.
Agguato, esplosi 15 colpi di arma da fuoco contro tre persone ferme davanti ad un bar - Questa notte i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti nei pressi di un bar in via Sportiglione ad Afragola per il ferimento di 3 persone.
Afragola, questioni di droga dietro l'agguato nel bar: chi sono i feriti - Riprendono le tensioni criminali ad Afragola con l'agguato consumatosi ieri sera poco prima di mezzanotte.