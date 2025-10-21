Agguato al bus a Rieti | morto l’autista tre ultrà arrestati Reazioni e sviluppo delle indagini

Un grave episodio di violenza scuote la provincia di Rieti: un pullman che riportava i tifosi del Pistoia Basket è stato attaccato a sassate sulla strada statale in direzione Terni; uno dei due autisti, Raffaele Marianella, 65 anni, è morto a seguito del colpo ricevuto quando una pietra ha sfondato il parabrezza. L’accaduto ha suscitato sdegno e cordoglio nel mondo dello sport e nella politica. La Procura di Rieti, coordinata dal procuratore capo Paolo Auriemma, ha disposto il fermo di tre ultrà riconducibili alla tifoseria della Sebastiani Rieti: M.F., K.P. e A.B. Secondo le forze dell’ordine, nei confronti dei fermati sono emersi “gravi indizi di colpevolezza” e l’ipotesi di reato contestata è al momento quella di omicidio volontario in concorso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

