Agguato ad Afragola spari nel bar al parco Sant'Antonio | un ferito
Spari in tarda serata ad Afragola (Napoli) all'interno di un bar, ferito un uomo; sul posto Carabinieri e Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un uomo di 37 anni è stato arrestato all’alba del 29 settembre ad Afragola, in provincia di Napoli, con l’accusa di aver causato volontariamente l’incendio in cui è rimasta gravemente ferita la madre, deceduta poi il 15 agosto dopo oltre due settimane di agon - facebook.com Vai su Facebook
Spari nel Bronx di Poggioreale, rinvenuti sette bossoli a terra dopo la stesa - In fase di analisi i bossoli rinvenuti, per capire se a sparare sia stata una sola o più pistole, fatto che avvalorerebbe l'ipotesi di uno scontro a fuoco ... Da internapoli.it
Brutale agguato con spari sull’Adriatica, l’imputato chiede di patteggiare a 5 anni - Ravenna, 18 settembre 2025 – Udienza rinviata a novembre: si attende il risarcimento alla vittima e la decisione sulla coimputata. Riporta ilrestodelcarlino.it