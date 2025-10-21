Agguato a bus tifosi Pistoia Basket non si esclude il coinvolgimento di altre persone
In tre sono finiti in carcere a Rieti con l’accusa di omicidio volontario in concorso per l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket che ha causato la morte del secondo autista, il 65 enne Raffaele Marianella. Si tratta di Alessandro Barberini, 53 anni, Manuel Fortuna, 31 anni, e Kevin Pellecchia, 20 anni; potrebbero essere interrogati dal gip e dal pm. C'è un quarto indagato, per favoreggiamento, al momento a piede libero. Le indagini proseguono con l’analisi delle telecamere e il tracciamento dei cellulari dei quattro ultras coinvolti, sono attesi sviluppi e non è escluso il coinvolgimento di altre persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
