Aggredito e selvaggiamente picchiato nella villa comunale 55enne in ospedale | 4 giovani denunciati

Cinquantacinquenne aggredito e selvaggiamente picchiato all'interno della villa comunale. L'uomo, soccorso dal 118, è stato portato all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove i medici gli hanno diagnosticato ferite e traumi guaribili in almeno 55 giorni. Sembra avere le caratteristiche della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it