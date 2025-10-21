Aggredito e selvaggiamente picchiato nella villa comunale 55enne in ospedale | 4 giovani denunciati
Cinquantacinquenne aggredito e selvaggiamente picchiato all'interno della villa comunale. L'uomo, soccorso dal 118, è stato portato all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove i medici gli hanno diagnosticato ferite e traumi guaribili in almeno 55 giorni. Sembra avere le caratteristiche della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondisci con queste news
«Chiediamo l'ergastolo per tutti i responsabili della morte di Paolo». A parlare Sofia Rizzo, la zia di Paolo Piccolo, il 26enne di Barra aggredito brutalmente nel carcere di Bellizzi Irpino e deceduto sabato al Moscati di Avellino dopo un anno di sofferenze. - facebook.com Vai su Facebook
Commerciante aggredito a Cetraro, la condanna dell'amministrazione comunale: «Sfacciataggine delinquenziale» - X Vai su X
Anziano aggredito a colpi di martello nei pressi della villa comunale - Un uomo di 80 anni è stato aggredito nella mattinata di ieri a San Ferdinando di Puglia, a colpi di martello. Si legge su quotidianodipuglia.it