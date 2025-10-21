Aggredisce un dipendente della cooperativa sociale dove era stato ospite 35enne identificato

Anconatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Stava posteggiando la propria autovettura per recarsi a lavoro, quando è stato avvicinato da un uomo che, senza alcun apparente motivo, lo ha minacciato e poi strattonato facendolo cadere a terra, per poi dileguarsi. Nel corso della mattinata di ieri, la polizia è intervenuta dopo la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Aggredisce Dipendente Cooperativa Sociale