Aggredì l’ex trascinandola sul bus | braccialetto elettronico per il 45enne di Varese E anche per lei | ecco perché
Il giudice per le indagini preliminari di Varese, Alessandro Chionna, ha disposto l’applicazione del braccialetto elettronico per il 45enne arrestato la scorsa settimana dopo l’aggressione ai danni della sua ex compagna di 19 anni, avvenuta a una fermata dell’autobus in città. L’uomo poi costrinse la ragazza a salire sul mezzo. I due vennero intercettati dagli agenti della polizia di Stato, grazie a una chiamata arrivata sul cellulare della 19enne. Il nuovo provvedimento si aggiunge al divieto di avvicinamento già in vigore. L’uomo dovrà infatti mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dalla giovane e dai luoghi da lei frequentati. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
un paziente ha aggredito violentemente le due infermiere, trascinando una collega per i capelli e colpendola alla testa con il palo della flebo, mentre l’altra, intervenuta per difenderla, è stata colpita al volto - facebook.com Vai su Facebook