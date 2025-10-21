Aggredì l’ex trascinandola sul bus | braccialetto elettronico per il 45enne di Varese E anche per lei | ecco perché

Il giudice per le indagini preliminari di Varese, Alessandro Chionna, ha disposto l’applicazione del  braccialetto elettronico  per il 45enne arrestato la scorsa settimana dopo l’aggressione ai danni della sua ex compagna di 19 anni, avvenuta a una fermata dell’autobus in città. L’uomo poi costrinse la ragazza a salire sul mezzo. I due vennero intercettati dagli agenti della polizia di Stato, grazie a una chiamata arrivata sul cellulare della 19enne. Il nuovo provvedimento si aggiunge al  divieto di avvicinamento  già in vigore. L’uomo dovrà infatti mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dalla giovane e dai luoghi da lei frequentati. 🔗 Leggi su Open.online

