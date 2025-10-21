Afragola sparatoria nella notte davanti a un bar | tre feriti nessuno in pericolo di vita
AFRAGOLA (NAPOLI), 21 OTTOBRE 2025 – Paura nella notte ad Afragola, dove si è verificata una sparatoria nei pressi di un bar in via Sportiglione. Tre persone sono rimaste ferite, ma nessuna è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Casoria, che hanno trovato quindici bossoli sull’asfalto. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni sconosciuti avrebbero aperto il fuoco contro un gruppo di giovani, colpendo un 18enne, un 28enne già noto alle forze dell’ordine e un coetaneo incensurato. I feriti sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali Cardarelli di Napoli e San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. 🔗 Leggi su Primacampania.it
