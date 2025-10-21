Affitti brevi spunta una tassa extra in Manovra | così verrebbero colpite oltre 500mila abitazioni I dubbi di Tajani e Salvini | Parliamo con Giorgetti 

Sui redditi derivati dagli affitti brevi – che siano case vacanze o b&b – dal prossimo gennaio si potrebbe pagare una tassazione extra di 5 punti, che farà schizzare l’aliquota dal 21% al 26%. La stangata, come scrive Il Sole 24 Ore, è nascosta nell’articolo 7 del Ddl di Bilancio e potrebbe entrare immediatamente in vigore anche sul sistema di ritenuta d’acconto che le grandi piattaforme web di locazioni già operano. Il tutto, ovviamente, rimane a uno stadio di bozza e sembra difficile che venga approvato in Aula dato che Forza Italia e Lega sono già intervenute esprimendo non pochi dubbi. La proposta in Ddl: 26% per tutti e senza eccezioni. 🔗 Leggi su Open.online