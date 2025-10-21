Affitti brevi la ricetta di Santori | Bologna un esempio dare ai sindaci la possibilità di decidere

Bologna, 21 ottobre 2025 – "Non servono ulteriori tasse". Il tema degli affitti brevi, affrontato nell'ultima Manovra, lascia perplesso il centrosinistra bolognese. La conferma arriva dal delegato comunale al Turismo, Mattia Santori, interpellato sul tema oggi a margine di una conferenza stampa. "Sugli affitti brevi penso che la strada che sta disegnando il Comune di Bologna insieme alla Regione Emilia-Romagna sia quella corretta", dichiara Santori: il punto "non è una tassazione o il mettere un vincolo o un limite a quello che c'è già o che può avvenire, ma semplicemente disegnare i confini del territorio e capire come governarlo".

