affitti brevi la cedolare secca voluta da berlusconi e sempre confermata non ha ridotto il nero ma solo il gettito per lo stato

È una delle tante flat tax che fanno sì che l’Irpef gravi praticamente solo sulle spalle di lavoratori dipendenti e pensionati. La cedolare secca sui redditi da locazioni, che stando alle prime bozze della legge di Bilancio l’anno prossimo salirà dal 21 al 26% per chi affitta a breve termine attraverso intermediari, era nata nel 2011 con l’obiettivo dichiarato di ridurre il nero. Ha mancato l’obiettivo, finendo per essere solo un regalo ai grandi proprietari immobiliari. In parallelo il mercato gestito dalle grandi piattaforme di intermediazione come Airbnb è esploso di pari passo con il fenomeno dell’ overtourism, che peggiora la vita dei residenti e li espelle dalle città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

