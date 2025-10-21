Affitti brevi in manovra scontro nel governo sul 26% L’ipotesi di abbassare l’imposta

Roma, 22 ottobre 2025 – “Nessuna fretta, aspettate il testo definitivo”. Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, cerca di mettere la sordina alle polemiche nella maggioranza, lasciando capire che ci potrà essere qualche ritocco prima ancora che la legge approdi in Senato per la prima lettura, fra giovedì e venerdì. Ma le bozze della manovra economica, varata dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana, continuano a dividere la maggioranza. Con Forza Italia e Lega che puntano i piedi sull’ aumento della cedolare secca sugli affitti brevi e, sia pure con posizioni molto diverse, sul contributo extra chiesto agli istituti di credito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

