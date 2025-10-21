Affitti brevi in manovra scontro nel governo sul 26% L’ipotesi di abbassare l’imposta
Roma, 22 ottobre 2025 – “Nessuna fretta, aspettate il testo definitivo”. Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, cerca di mettere la sordina alle polemiche nella maggioranza, lasciando capire che ci potrà essere qualche ritocco prima ancora che la legge approdi in Senato per la prima lettura, fra giovedì e venerdì. Ma le bozze della manovra economica, varata dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana, continuano a dividere la maggioranza. Con Forza Italia e Lega che puntano i piedi sull’ aumento della cedolare secca sugli affitti brevi e, sia pure con posizioni molto diverse, sul contributo extra chiesto agli istituti di credito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
La nuova Manovra del governo Meloni è stata presentata appena qualche giorno fa e già la maggioranza ha iniziato a litigare: il problema principale è la norma sugli affitti brevi, che aumenterebbe l’aliquota per la cedolare secca dal 21% al 26%. E Forza Italia Vai su Facebook
Affitti brevi. Caramanna (FdI): aspettiamo testo definitivo, sensibilità Governo su prima casa proprietà è molto alta https://lavocedelpatriota.it/affitti-brevi-caramanna-fdi-aspettiamo-testo-definitivo-sensibilita-governo-su-prima-casa-proprieta-e-molto-alta/… via - X Vai su X
Manovra, scontro nella maggioranza su banche e affitti brevi - L’aumento a sorpresa della tassazione sugli affitti brevi fa infuriare Forza Italia e raccoglie critiche anche dalla Lega. Come scrive msn.com
Le grane della manovra. Scontro sugli affitti brevi. Ed è giallo sulle pensioni - Nella bozza del testo mancano la proroga di Quota 103 e di Opzione donna ... Scrive msn.com
Manovra, per gli affitti brevi la cedolare secca sale al 26%. Cosa cambia? - Nella prima bozza della Legge di Bilancio ci sono conferme, ma anche novità, come quella che riguarda un intervento sulle tasse per gli affitti brevi. Si legge su tg24.sky.it