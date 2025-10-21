Affitti brevi in manovra scontro nel governo sul 26% L’ipotesi di abbassare l’imposta

Quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 22 ottobre 2025 – “Nessuna fretta, aspettate il testo definitivo”. Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, cerca di mettere la sordina alle polemiche nella maggioranza, lasciando capire che ci potrà essere qualche ritocco prima ancora che la legge approdi in Senato per la prima lettura, fra giovedì e venerdì. Ma le bozze della manovra economica, varata dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana, continuano a dividere la maggioranza. Con Forza Italia e Lega che puntano i piedi sull’ aumento della cedolare secca sugli affitti brevi e, sia pure con posizioni molto diverse, sul contributo extra chiesto agli istituti di credito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

affitti brevi in manovra scontro nel governo sul 26 l8217ipotesi di abbassare l8217imposta

© Quotidiano.net - Affitti brevi in manovra, scontro nel governo sul 26%. L’ipotesi di abbassare l’imposta

Altri contenuti sullo stesso argomento

affitti brevi manovra scontroManovra, scontro nella maggioranza su banche e affitti brevi - L’aumento a sorpresa della tassazione sugli affitti brevi fa infuriare Forza Italia e raccoglie critiche anche dalla Lega. Come scrive msn.com

affitti brevi manovra scontroLe grane della manovra. Scontro sugli affitti brevi. Ed è giallo sulle pensioni -  Nella bozza del testo mancano la proroga di Quota 103 e di Opzione donna ... Scrive msn.com

affitti brevi manovra scontroManovra, per gli affitti brevi la cedolare secca sale al 26%. Cosa cambia? - Nella prima bozza della Legge di Bilancio ci sono conferme, ma anche novità, come quella che riguarda un intervento sulle tasse per gli affitti brevi. Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Affitti Brevi Manovra Scontro