Affitti brevi e tassa di soggiorno Beppe Sala | Chiedo l' equiparazione tra Milano e Roma

Milanotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non sono contrario" all'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi, "non credo sia un'iniziativa sbagliata". A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della manovra, a margine della cerimonia per la firma del contratto del nuovo Conservatorio Bosco della Musica nel quartiere. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

