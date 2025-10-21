Affittare casa online in 2 ore | come si sta trasformando il mercato immobiliare

Milanotoday.it | 21 ott 2025

Gli annunci sono un po’ ovunque. Zappyrent, Joivy, Spacest. Sono annunci online di appartamenti in affitto, che non vengono gestiti direttamente dai proprietari. Il servizio non è offerto dalle classiche agenzie immobiliari, ma da società o piattaforme online. Realtà che si sono diffuse molto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

...e con l’investimento per affittare - I risultati sono tutti in territorio positivo e superiori all’inflazione tranne nel caso di Bologna centro, che registra una piccola perdita (- Come scrive corriere.it

