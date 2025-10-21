Afferra la moglie per il collo Marito condannato | 1 anno e 4 mesi

di Laura Valdesi SIENA Ha chiesto scusa in aula alla moglie. Seduto sul banco degli imputati perché accusato di lesioni. Di averla addirittura afferrata per il collo. Lei, nel banco dietro accanto all’avvocato Monica Fara che l’ha seguita nel percorso di denuncia, non ha battuto ciglio quando l’uomo ha deciso di fare dichiarazioni spontanee rigettando le accuse. Raggiunto da un decreto penale di condanna per i fatti del marzo 2023, a San Gimignano, doveva pagare 1500 di multa. Peraltro rateizzata. Ma l’imputato, un senegalese di 37 anni che da tempo vive nella nostra provincia, ribadiva la sua innocenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Afferra la moglie per il collo. Marito condannato: 1 anno e 4 mesi

