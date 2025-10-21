Affari Tuoi Mauro travolto dopo la puntata | Infamata

Per la prima volta, Affari Tuoi su Rai1 ha introdotto un’anteprima prolungata per contrastare la concorrenza di Gerry Scotti su Canale 5. Stefano De Martino non si è limitato a presentare il concorrente, Mauro dall’Abruzzo, macellaio con la figlia Micaela (anche lei del mestiere), ma ha fatto scendere tutti i pacchi, svelato il numero e coinvolto il pubblico prima della pubblicità. Una strategia per "caricare" l’audience.Il gioco si è rivelato emozionante e sfortunato. Il numero 9 era centrale: legato al figlio di Micaela, Santiago, e alla morte del nonno. Quando è stato aperto, lei è scoppiata in lacrime; dentro c’erano 200. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Mauro travolto dopo la puntata: "Infamata"

