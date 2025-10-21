Stefano De Martino ha condotto una nuova puntata di Affari Tuoi nella serata del 21 ottobre 2025. Come sempre, al fianco dell’amatissimo conduttore, c’era il comico Herbert Ballerina e il cagnolino Gennarino, che è stato cruciale per una dolce conclusione dell’episodio in questione. La concorrente protagonista di puntata, infatti, non ha portato a casa un grande bottino dallo scambio dei pacchi, ma è riuscita ad accaparrarsi il bonus di 3000 euro assegnato dalla mascotte dello show televisivo. Maria Grazia, giocatrice scelta dalla sorte per l’episodio, ha però ammesso di aver mentito al conduttore del programma televisivo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Affari Tuoi, la bugia della concorrente: "Siamo costretti a squalificare"