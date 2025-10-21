Aerospazio ecco ‘Eris’ | il progetto per far diventare Forlì capitale delle antenne satellitari
Forlì, 21 ottobre 2025 – Il laboratorio industriale di ricerca aerospaziale – che sorgerà nelle vicinanze dell’aeroporto Ridolfi, a completamento del Tecnopolo di Forlì – è stato presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A guidare la rappresentanza delle aziende che prendono parte al progetto il vice presidente della Regione Emilia Romagna, Vincenzo Colla, e il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. Si chiama ‘Eris’ (Emilia Romagna in Space) il progetto che punta a far diventare Forlì la capitale europea delle antenne satellitari, creando una filiera nel settore spaziale italiano per lo studio di tecnologie altamente innovative e la successiva industrializzazione di prodotti, a partire dalle antenne a maglie dispiegabili e cablaggi flessibili per l’osservazione della terra, da installare sui satelliti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Space economy. #EmiliaRomagna capitale europea delle antenne satellitari, nasce a Forlì progetto ERiS. @colla_vincenzo e sindaco Zattini: “Così si crea filiera regionale innovativa e strategica per comparto aerospaziale nazionale e europeo” La #notizia - X Vai su X
