Aeroporto di Bologna attivo il nuovo sistema digitale europeo di ingressi e uscite | cos’è e come funziona
Bologna, 21 ottobre 2025 – Anche all’aeroporto di Bologna, è ora attivo (da ieri, lunedì 20 ottobre) il nuovo sistema digitale di ingresso e uscita dei passeggeri: l’ EntryExit System (EES), istituito dall’Unione Europea. Si tratta ci un nuovo sistema di entratauscita, che registra digitalmente ingressi e uscite dall’area Schengen. Per ora è ancora in fase di test, ma la raccolta dei dati nei vari paesi europei sarà pienamente operativa entro il 10 aprile 2026. "Abbiamo creato nuovi spazi dedicati per rendere le operazioni più semplici e veloci – fanno sapere dal Marconi di Bologna – in particolare una nuova area da 350 mq agli Arrivi in cui il nostro staff è pronto ad aiutare chi deve registrarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
