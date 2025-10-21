Aerei d' attacco leggeri per Israele | cosa sappiamo dello Sky Warden schierato contro i terroristi

Dopo il Comando per le operazioni speciali degli Stati Uniti, anche Israele sceglie una piattaforma aerea " resistente, leggera e di facile manutenzione " come soluzione per sorvolare i confini, da Gaza al Libano, dove è richiesta una presenza aerea continuata ma non è essenzialmente necessaria " l'intercettazione a velocità supersonica ", dunque l'impiego dei caccia a reazione dell'Israeli Air Force. Per questo verranno impiegati gli L3Harris "Blur Sky Warden", dei velivoli leggeri d'attacco con propulsione a turboelica ma appositamente modificati dagli israeliani per integrare sistemi di missione, hardware e software ad hoc. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Aerei d'attacco leggeri per Israele: cosa sappiamo dello "Sky Warden" schierato contro i terroristi

