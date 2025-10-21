Adriano Panatta non poteva non commentare quanto accaduto nelle ultime ore. La decisione di Jannik Sinner di non giocare le Finali di Coppa Davis a Bologna ha avuto un grande clamore. Una percentuale di opinione pubblica, a questo proposito, si è fatta l’idea che la vicinanza di Jannik all’Italia non sia così sentita, dimenticando però il percorso affrontato in Davis in passato dall’altoatesino, che ha contribuito a portare due successi in fila nelle ultime edizioni. Sul Corriere della Sera, Panatta ne ha scritto. “ Ho giocato quando la vecchia Coppa era una delle priorità che si contavano sulle dita di una mano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Adriano Panatta commenta la scelta di Sinner: “Io sarei andato in Coppa Davis, ma il tennis è cambiato ed esige un programma diverso”