Adomavicius Inter altro step di crescita per il portiere classe 2009 | prima convocazione con l’U23!

Inter News 24 È in panchina contro il Renate. La scalata di Henrikas Adomavicius nel mondo Inter prosegue a velocità impressionante. Il giovanissimo portiere lituano, classe 2009, dopo aver avuto l’opportunità di allenarsi con la Prima Squadra di Cristian Chivu ad Appiano Gentile nei giorni scorsi, ha ricevuto un’altra importante chiamata: è stato infatti convocato dall’ Inter U23 per il recupero di campionato contro il Renate. Un’occasione nata dall’Europa. Questa convocazione “tra i grandi” della Serie C è una conseguenza diretta degli impegni europei della Prima Squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

