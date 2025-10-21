Addio allo scacchista Daniel Naroditsky morto a 29 anni il ' gran maestro' e influencer americano ipotesi suicidio

Diversi commenti sui social fanno riferimento ad un possibile "suicidio". Da quello che viene riportato da alcuni utenti su Reddit, Narodistky sarebbe apparso nelle sue ultime dirette social, dopo alcuni mesi di assenza, "diverso" e con "uno strano sguardo"; "sembrava che qualcosa non andasse", scri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio allo scacchista Daniel Naroditsky, morto a 29 anni il 'gran maestro' e influencer americano, ipotesi "suicidio"

Addio a Daniel Naroditsky, il genio gentile degli scacchi: il grande maestro americano muore a soli 29 anni

Daniel Naroditsky, morto a 29 anni il Gran Maestro degli scacchi: mistero sulle cause

Tributo a Daniel Naroditsky: Gran Maestro di Scacchi e Streamer di Successo