Addio alla Rimbamband la band pugliese si scioglie dopo 19 anni | Crisi irreversibile
“È con estrema serenità che vi comunico che abbiamo deciso di sciogliere la Rimbamband. Un progetto a cui ho dato tutto me stesso per anni e che mi ha restituito un sacco di cose belle, ma che oggi è giunto al capolinea”. Sono queste le parole con cui Raffaello Tullo, storico componente del. 🔗 Leggi su Baritoday.it
