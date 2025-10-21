Addio al ristoratore Antonio Cicalini | sei anni fa il coma per un pugno ricevuto al semaforo
Addio al ristoratore Antonio Cicalini, il 70enne che sei anni fa finì in coma a seguito di un pugno sferratogli durante una lite ad un semaforo. Coma da cui si risvegliò e si riprese seppur portandosi dietro gli strascichi di quanto avvenuto. Titolare della trattoria “Da Antonio” di viale Nettuno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
