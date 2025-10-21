Addio al giornalista novarese Marcello Giordani

Novaratoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel mondo del giornalismo novarese per la scomparsa del giornalista de La Stampa Marcello Giordani.Malato da tempo, Giordani è morto a 72 anni nella serata di ieri, lunedì 20 ottobre, all'ospedale Maggiore di Novara, dove era stato ricoverato negli ultimi giorni a causa dell'aggravarsi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

