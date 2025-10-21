Addio al giornalista Claudio Fico era vicedirettore vicario del Tg5

Gravissimo lutto al Tg5. È morto nella notte, dopo una lunga malattia, Claudio Fico, vicedirettore vicario e responsabile degli speciali. Fico ha iniziato la sua carriera televisiva in Rai, dopo aver vinto un concorso. È stato caporedattore alla Tgr per poi passare al Tg2, Tg1 e Tg5, in qualità di più stretto collaboratore di Clemente Mimun. Sessantatré anni, tifosissimo del Napoli, Fico lascia un grande vuoto al Tg5. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Addio al giornalista Claudio Fico, era vicedirettore vicario del Tg5

