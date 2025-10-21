Addio al giornalista Claudio Fico era vicedirettore vicario del TG5 | l’annuncio a Mattino 5

Ildifforme.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fico aveva iniziato la sua carriera in Rai, dopo essere entrato tramite un concorso. Negli anni è stato caporedattore del Tg Regione per poi trasferirsi al Tg 2 e poi al Tg1. Solo nel 2011 arriva l'approdo in Mediaset, precisamente nella redazione del Tg5. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

