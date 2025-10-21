Addio al campione di scacchi Daniel Naroditsky morto a 29 anni
È morto a 29 anni il campione di scacchi Daniel Naroditsky. Grande maestro statunitense e celebre volto della divulgazione online, la notizia è stata diffusa dal Charlotte Chess Center, accademia dove Naroditsky ricopriva il ruolo di allenatore capo. Non sono note né le cause né il luogo del decesso. Nato il 9 novembre 1995 a San Mateo, in California, da genitori di origine russa, Daniel era considerato un prodigio sin da piccolo: già a 9 anni era il numero uno negli Stati Uniti nella sua categoria d’età, e a 12 vinse il Campionato Mondiale Giovanile Under-12. Il titolo di Grande Maestro – il più alto riconoscimento assegnato dalla Federazione Internazionale degli Scacchi – gli venne conferito nel 2013, all’età di 17 anni, durante un torneo in Spagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
