Addio a Tonarelli storico commerciante
Una stirpe di commercianti, imprenditori seri e impegnati, quella dei Tonarelli. Famiglia massese conosciuta per l’impegno nel mondo del lavoro e legata a doppio filo al supermercato ’Due Galli’, che per decenni è stato un vero e proprio punto di riferimento per tutta Massa. La famiglia Tonarelli, assieme alla città, che si è stretta fin da ieri mattina in un virtuale abbraccio, dice adesso addio a Silvio. Aveva 83 anni e di quel mitico negozio è stato uno degli storici titolari: un pezzo di storia massese. Un luogo per tutti familiare – arrivavano dai monti fino al mare per fare acquisti – che sorgeva in via Simon Musico dove oggi si trova il Conad. 🔗 Leggi su Lanazione.it
